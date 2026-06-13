Российская фигуристка: титулы Валиевой не должны отбираться

Бронзовый призер чемпионата России Татьяна Рахманова выступила против лишения Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта (ЗМС), передает «Спорт день за днем».
«Несправедливо. Все, что она выиграла и заслужила тогда, не должно отбираться сейчас. Но Олимпийскому комитету виднее, видимо», — сказала Рахманова.
Валиева была удостоена завания ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.
Ранее фигуристку Валиеву назвали заслуживающей звания ЗМС.