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Фигуристку Валиеву назвали заслуживающей звания ЗМС

Хореограф Жулин назвал фигуристку Валиеву заслуживающей звания ЗМС
Алексей Даничев/РИА Новости

Тренер и хореограф Александр Жулин высказался о возможном лишении фигуристки Камилы Валиевой звания заслуженного мастера спорта России. Его слова передает Sport24.

«Камила — самая выдающаяся фигуристка, которая когда-либо появлялась на Земле. Возможно, второй такой больше никогда не будет. Валиева — идеальный пример человека, который должен иметь почетное звание ЗМС. А все истории с допингом не должны на это влиять», — сказал Жулин.

Валиева была удостоена ЗМС за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Валиева является серебряной медалисткой чемпионата России (2021) и чемпионкой Европы (2022). В составе сборной России она взяла командное золото на Олимпиаде в Пекине. В январе 2024 года CAS признал ее виновной в нарушении антидопинговых правил, дисквалифицировав ее на четыре года и аннулировав все результаты за этот период, включая золото командного олимпийского турнира — команда в итоге получила бронзу. Срок отстранения фигуристки истек 25 декабря 2025 года.

Ранее Дмитрий Губерниев ответил, надо ли лишить Камилу Валиеву звания ЗМС.

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