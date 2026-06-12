Стало известно, приедет ли Трамп на первую игру сборной США на ЧМ-2026

Трамп не приедет на первый матч сборной США на чемпионате мира — 2026

Президент США Дональд Трамп не сможет посетить первый матч сборной США на чемпионате мира — 2026, сообщает The Athletic.

По словам главы рабочей группы Белого дома и оргкомитета ЧМ-2026 Эндрю Джулиани, Трамп будет отсутствовать на игре американцев против сборной Парагвая из-за плотного рабочего графика.

Как заявил Джулиани, по мере продвижения турнира к завершающей стадии, вовлеченность Трампа будет все увеличиваться и увеличиваться.

Cтартовая встреча ЧМ-2026 между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Дональд Трамп высказался о роли союзников в войне США против Ирана.