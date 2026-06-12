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Во Франции раскрыли финальные планы «ПСЖ» относительно Батракова

Во Франции сообщили, что «ПСЖ» не будет приобретать Батракова
Дмитрий Голубович/«Чемпионат»

Французский журналист Canal+ Оливье Талларон сообщил, что «Пари Сен-Жермен» не планирует приобретать 21-летнего полузащитника «Локомотива» и сборной России Алексея Батракова.

Как отмечает Талларон, руководство «ПСЖ» внимательно изучило футболиста, однако не будет предпринимать дальнейших шагов в отношении его.

В мае трансфер Батракова в «ПСЖ» называли решенным на 95%, однако позже в СМИ появилась информация, что клуб из столицы Франции отказался от этого трансфера и сосредоточится на других целях.

Батраков является выпускником академии «Локомотива». По итогам текущего сезона он вошел в топ-3 бомбардиров Российской премьер-лиги (РПЛ), забив 13 мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2028 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в 25 миллионов евро.

В РПЛ «Локомотив» занял третье место, набрав 53 очка .Чемпионом России стал петербургский «Зенит» (68). Второе место занял «Краснодар», отстав от петербургского клуба на один балл.

Ранее в России назвали лучшего молодого футболиста сезона.

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