Стало известно, зачем «Реал» назначил Моуринью

В «Реале» считали, что Моуринью способен изменить негативную атмосферу в команде

Мадридский «Реал» назначил Жозе Моуринью главным тренером. опираясь на его умение работать с футболистами. Об этом сообщение издание The Athletic.

Как указано в публикации, «сливочные» рассматривали и другие кандидатуры, однако пришли к выводу, что «только Моуринью способен изменить негативную атмосферу внутри команды».

О назначении было объявлено 11 июня. Контракт 63-летнего специалиста с мадридским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года. Моуринью приступит к своим обязанностям 13 июля, когда команда выйдет из отпуска.

Моуринью сменил на этом посту Альваро Арбелоа, который возглавил «Реал» в январе 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа команда провела 28 матчей, одержала 18 побед и закончила сезон-2025/26 без трофеев, уступив чемпионство «Барселоне».

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место. Мадридский клуб также не смог пройти «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В национальном Кубке команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв «Альбасете», а в матче за Суперкубок Испании вновь уступила «Барселоне».

Ранее легенда футбола обвинил Моуринью в истериках.