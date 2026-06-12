Матч-открытие ЧМ-2026 показал четвертый результат по посещаемости

Первую игру чемпионата мира — 2026 посетили более 80 тысяч фанатов

Матч-открытие чемпионата мира — 2026 по футболу между сборными Мексики и ЮАР посетили 80 824 человек.

Это максимальная вместимость арены «Ацтека» в Мехико. Как указывает Pitch Wire в социальной сети X, эта посещаемость стала четвертым лучшим результатом среди всех матчей открытия мировых первенств.

Больше зрителей на трибунах собирали лишь игры Бразилия — Мексика (1950, 81 тысяча), Англия — Уругвай (1966, 87 тысяч) и Мексика — СССР (1970, 107 тысяч).

Встреча завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, которые проведут свой матч в ночь на 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня, а футболисты ЮАР сразятся с Чехией на день раньше.

Ранее самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии.