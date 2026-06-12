«Локомотив» отреагировал на удаление своего игрока в матче-открытии ЧМ-2026

Московский «Локомотив» в своем Telegram-канале отреагировал на удаление своего игрока — мексиканского защитника Сесара Монтеса — в матче открытия чемпионата мира — 2026 с командой ЮАР.

«Капитанская повязка и… красная карточка. Таким получился первый матч ЧМ-2026 у Сесара Монтеса. Сборная Мексики одержала победу над ЮАР — 2:0. Но в следующей игре — без нашего защитника», — указано в публикации.

Всего в игре было удалено три футболиста. Монтес получил прямую красную карточку на 90+2-й минуте игры, также поле покинули игроки ЮАР ЮАР — Яя Ситхоле (49-я минута) и Тхемба Зване (84-я минута).

Встреча между Мексикой и ЮАР, которая состоялась на стадионе «Ацтека» в Мехико, завершилась с результатом 2:0 в пользу мексиканцев. Счет в матче открыл Хулиан Киньонес на 9-й минуте, второй гол мексиканцев на свой счет записал Рауль Хименес, который отличился на 67-й минуте.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Команды выступают в группе А с Южной Кореей и Чехией, которые проведут свой матч в ночь на 12 июня, стартовый свисток прозвучит в 5:00 по московскому времени. Во втором туре группового этапа чемпионата мира Мексика сыграет с Южной Кореей 19 июня.

Ранее самый молодой футболист ЧМ-2026 дебютировал в матче-открытии.