Четырех игроков «Краснодара» внесли в базу «Миротворца»

Четыре футболиста «Краснодара» попали в базу «Миротворца»

Футболисты «Краснодара» Валентин Пальцев, Артем Хмарин, Хуан Боселли и Жубал были внесены в базу украинского сайта «Миротворец».

Спортсменов обвиняют в поддержке Российской Федерации и в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

По итогам прошедшего сезона «Краснодар» занял второе место в чемпионате России, уступив лидерство петербургскому «Зениту» из-за разницы в один балл.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее вратарь ЦСКА попал в базу «Миротворца».