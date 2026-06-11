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Вратарь ЦСКА попал в базу «Миротворца»

Вратарь ЦСКА Тороп попал в базу «Миротворца» за акцию перед матчем Кубка России
Александр Вильф/РИА Новости

Вратарь московского ЦСКА Владислав Тороп внесен в базу украинского сайта «Миротворец».

Причиной названа его поддержка специальной военной операции во время акции перед одним из матчей Кубка России. Также футболист обвиняется в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Тороп выступает за основную команду ЦСКА с 2020 года. В составе армейцев он дважды выиграл Кубок России, стал обладателем Суперкубка страны.

Созданный в 2014 году сайт ставит своей целью установление личностей и публикацию персональных данных всех лиц, которые якобы представляют угрозу национальной безопасности Украины. Ресурс был создан по инициативе внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. До 2016 года партнерами «Миротворца» официально считались МВД, главное управление разведки и другие силовые структуры Украины.

В России доступ к порталу «Миротворец» заблокирован по решению суда с 2016 года.

Ранее Артема Дзюбу внесли в базу «Миротворца».

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