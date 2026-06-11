Трамп описал двумя словами чемпионат мира — 2026

Президент США Дональд Трамп назвал грядущий чемпионат мира самым успешным в истории Международной федерации футбола (ФИФА). По его словам. Его слова передает BBC Sport.

«Это самый успешный чемпионат мира, который был у ФИФА. Они никогда не продавали билеты на таком уровне и так быстро. Это ведь невероятно, потому что мы здесь используем слово «соккер». В США о соккере не думают», — заявил Трамп.

В мае Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего ЧМ из-за их высокой стоимости.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее легенда ЦСКА дал прогноз на ЧМ-2026.