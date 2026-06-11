Легенда ЦСКА дал прогноз на ЧМ-2026

Директор академии московского ЦСКА и бывший защитник Олег Корнаухов в интервью «Газете.Ru» заявил, что на победу на предстоящем чемпионате мира могут рассчитывать сразу несколько сборных.

«Мне нравится, как играют испанцы, очень хочу, чтобы получилось у Карло Анчелотти со сборной Бразилии. Аргентинцы едут на турнир в статусе действующих чемпионов, хороши немцы и французы, так что есть целое множество сборных, претендующих на победу. Буду смотреть за мундиалем профессиональным взглядом, без лишних эмоций», — заявил Корнаухов.

Чемпионат мира‑2026 стартует 11 июня и завершится 19 июля. Игры пройдут в США, Мексике и Канаде. Титул действующего чемпиона мира принадлежит сборной Аргентины, которая в решающем матче ЧМ‑2022 переиграла команду Франции.

Предстоящий чемпионат мира станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. После того как Иран объявил о возможном отказе от участия в турнире из-за конфликта с США и Израилем, в СМИ появились предположения, что освободившуюся путевку может получить сборная России в качестве уайлд-кард. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику.

Ранее сборная Бразилии подверглась строгому досмотру при въезде в США.