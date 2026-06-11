Тутберидзе сравнила отношение Петросян и Загитовой к Олимпиаде

Этери Тутберидзе сравнила отношение к Олимпийским играм Аделии Петросян и Алины Загитовой. Об этом она рассказала в эфире шоу ALEKÓ In My Bag.

«Неважно, что Аделии Петросян на момент Олимпиады было 18 лет. Кто-то и в 15 лет уже взрослый. Алина Загитова в 15 лет на Олимпиаде по голове понимала четко, что она хочет. Аделия прямо ребенок. Как будто она недопонимала, что это огромный шанс в ее жизни, возможно, единственный. Мы недообъяснили ей, что это очень важно, что она должна приложить все усилия», — сказала Тутберидзе.

Петросян — трехкратная чемпионка России (2024, 2025, 2026). На Олимпиаде-2026 по итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. Золотую медаль завоевала американская спортсменка Алиса Лью, набравшая 226,79 балла.

Загитова приостановила карьеру в 2019 году, и с тех пор на лед в официальных соревнованиях так и не выходила. Помимо золота Игр, в активе Загитовой золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах. Загитова — единственная в истории России и вторая в мировой истории после Ким Ен А фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании.

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