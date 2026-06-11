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Российский хоккеист умер в возрасте 21 года

Российский хоккеист Ядыкин скончался в 21 год
Хоккейный клуб «Норильск»/VK

Форвард хоккейного клуба «Норильск» Егор Ядыкин скончался на 22-м году жизни от огнестрельного ранения. Об этом сообщила пресс-служба команды.

«Новость о внезапном уходе Егора стала шоком для всех без исключения в нашем клубе. Все мысли и поддержка «Норильска» сейчас с его родными и близкими. Наш клуб окажет им всю необходимую помощь», — сказано в заявлении.

В клубе также сообщили, что футболист погиб при трагических стечениях обстоятельств, однако подробности неизвестны.

Ядыкин — воспитанник омского «Авангарда». С 2022 по 2025 год он выступал за «Омские Крылья». Прошлый сезон провел в «Норильске». Всего в ВХЛ он сыграл 64 матча и набрал 7 очков (2 гола + 5 передач).

По итогам регулярного сезона 2025/2026 «Норильск» занял 30-е место в турнирной таблице Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). В плей-офф выходят 16 лучших, поэтому «Норильск» не попал в розыгрыш Кубка Братины.

Ранее скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли.

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