Скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Клод Лемье умер в возрасте 60 лет
Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Клод Лемье скончался на 61-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации ветеранов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За два дня до трагедии Лемье вынес факел с огнем на домашнюю арену «Монреаль Канадиенс» во время третьего матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Каролины Харрикейнс».

Лемье провел 21 сезон в НХЛ. Он выиграл четыре Кубка Стэнли: два с «Нью-Джерси Дэвилз» (1995, 2000), один с «Колорадо Эвеланш» (1996) и один с «Монреаль Канадиенс» (1986). В 1995 году он получил «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок плей-офф.

В регулярных чемпионатах НХЛ Лемье сыграл 1215 матчей, забил 379 голов и отдал 407 передач. Он набрал 1777 минут штрафа. В плей-офф он забросил 80 шайб (девятое место в истории лиги) и набрал 529 штрафных минут (третье место в истории НХЛ). Издание The Athletic охарактеризовало стиль игры Лемье как «задира».

После завершения игровой карьеры Лемье работал агентом игроков.

Ранее скончался чемпион СССР в составе «Спартака» Сергей Рожков.

 
