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«Объявить себя тренером — не значит быть им»: Тутберидзе о словах про Плющенко в 2021-м

Тутберидзе о Плющенко: объявить себя тренером — не значит быть тренером
РИА Новости

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в выпуске ALEKÓ In My Bag пояснила свои слова о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко, сказанные в 2021 году.

«Ведущий спросил: «А вот условный тренер Плющенко». Тренер! На тот момент я считала — и сейчас считаю, — что он еще не был тренером. Объявить себя тренером — не значит быть тренером. Плющенко-тренер — это уже другой человек. И на тот момент я спросила: «А он есть?» Это разнесли совсем по-другому», — сказала она.

В интервью с Дмитрием Борисовым у Тутберидзе спросили про противостояние с Плющенко, на что она ответила: «А он есть?».

В 2020 году из группы Тутберидзе в академию Плющенко перешли Алена Косторная и Александра Трусова. На чемпионате мира — 2021 победу одержала Анна Щербакова. Позже Косторная и Трусова вернулись в команду Тутберидзе.

Тутберидзе в 1994–1998 годах работала тренером в США, затем вернулась в Россию. Она подготовила двукратную чемпионку мира и серебряную призерку Олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову и Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алену Косторную, призеров чемпионатов Европы Сергея Воронова и Александру Трусову, которая также завоевала серебро на Олимпиаде.

Ранее муж Александр Трусовой Игнатов ушел от Плющенко к Тутберидзе.

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