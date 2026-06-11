Стало известно, когда Моуринью представят в качестве тренера «Реала»

Мадридский футбольный клуб «Реал» представит Жозе Моуринью в качестве главного тренера команды в июле 2026 года. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Моуринью уже провел первую встречу с руководством клуба для обсуждения возможных трансферов.

В «Бенфике» контракт специалиста был рассчитан до июня 2027 года, но «Реал» выплатил 15 миллионов евро за его досрочное расторжение.

Моуринью сменит на этом посту Альваро Арбелоа, который возглавил «Реал» в январе 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа команда провела 28 матчей, одержала 18 побед и закончила сезон-2025/26 без трофеев, уступив чемпионство «Барселоне».

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место. Мадридский клуб также не смог пройти «Баварию» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В национальном Кубке команда вылетела на стадии 1/8 финала, проиграв «Альбасете», а в матче за Суперкубок Испании вновь уступила «Барселоне».

Ранее Моуринью объявил об уходе из «Бенфики».