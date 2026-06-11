СМИ: Трамп пропустит первый в США матч чемпионата мира по футболу

Politico: Трамп не посетит первый матч ЧМ по футболу на территории США

Американский лидер Дональд Трамп не будет присутствовать на первом из матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в этом году на территории США. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, глава Белого дома пропустит встречу между сборными США и Парагвая, которая состоится 12 июня в Лос-Анджелесе. Вместо президента официальную делегацию США на матче возглавит госсекретарь Марко Рубио. При этом президент Парагвая Сантьяго Пенья посетит игру лично.

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые пройдет сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике. В турнире впервые примут участие 48 национальных сборных. Соревнования продлятся с 11 июня по 19 июля. Стоимость билетов на игры варьируется от $100 (около 7,6 тыс. рублей) до $6370 (около 475,3 тыс. рублей).

В мае Трамп признался, что не стал бы покупать билеты на матчи предстоящего чемпионата мира по футболу из-за их дороговизны. Американский лидер обратил внимание, что билеты на игру между США и Парагваем стоят около $1000 (порядка 74,6 тыс. рублей).

Ранее Песков высказался по поводу поездки Путина на чемпионат мира по футболу в США.