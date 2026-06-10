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Российскому футболисту посоветовали вернуться из Европы в РПЛ

В сборной России посоветовали Захаряну вернуться в РПЛ
Global Look Press

Помощник главного тренера сборной России по футболу Николай Писарев порекомендовал полузащитнику испанского «Реала Сосьедад» Арсену Захаряну вернуться в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Адаптация, не все ее проходят безболезненно. Вот Матвей Сафонов поехал во Францию - и уже язык выучил, адаптировался и выиграл конкуренцию. У Арсена Захаряна другая ситуация. Быстро не адаптировался. Плюс травмы-травмы-травмы. Посоветовал бы ему, как тренер сборной, вернуться в РПЛ? Да. Здесь ему адаптироваться не надо — он все уже здесь знает, это родина», — сказал Писарев.

17 апреля стало известно, что Захарян не сможет сыграть в финале Кубка Испании против мадридского «Атлетико» из-за острого гастроэнтерита. Гастроэнтерит — воспаление кишечника из-за отравления или инфекции, которое обычно сопровождается диареей, тошнотой, болью в животе и обезвоживанием.

19 апреля «Реала Сосьедад» выиграл Кубок Испании. В решающем матче, прошедшем на стадионе «Ла Картуха» в Севилье, баскский клуб оказался сильнее мадридского «Атлетико» в серии пенальти — 4:3.

В завершившемся сезоне чемпионата Испании Захарян провел 17 матчей, не отметивший результативными действиями.

Ранее над Захаряном пошутили в Испании.

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