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Каспарову запретили продавать квартиру в центре Москвы

Mash: приставы наложили запрет на продажу квартиры шахматиста Каспарова
Руслан Кривобок/РИА Новости

Приставы наложили запрет на любые регистрационные действия с квартирой 13-го чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, жилье в столичном районе Хамовники могут взыскать из-за долгов по штрафам за нарушение закона об иноагентах. Отмечается, после наложения запрета, квартиру нельзя продать, подарить или переписать на другого владельца.

Mash добавляет, что с 2024 года Каспаров получил уже три взыскания за отсутствие маркировки иноагента и сумма штрафов составляет 90 тыс. рублей.

Авторы уточняют, что эту квартиру, площадью 297 кв.метров, шахматист унаследовал от матери в 2021 году. Кадастровая стоимость жилья составляет более чем в 176 млн рублей, квартира считается самой большой в доме. При этом долгов по коммунальным платежам за владельцем недвижимости не числится, отмечает Telegram-канал.

В конце декабря 2025 года Каспарова заочно арестовали по обвинению, связанному с публичными призывами к терроризму. Мосгорсуд признал решение законным и отклонил апелляционную жалобу. Ему заочно назначили два месяца заключения под стражу. Уточняется, что срок начнут отсчитывать с момента передачи правоохранительным органам РФ при экстрадиции или депортации, либо с момента фактического задержания на территории страны.

Министерство юстиции включило ушедшего в политику Каспарова в реестр иноагентов в мае 2023 года. В марте 2024-го шахматиста внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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