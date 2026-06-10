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В Швеции высказались на тему возвращения российских хоккеистов на международные турниры

Глава Шведской федерации хоккея Ларссон против допуска России на турниры
Алексей Даничев/РИА Новости

Глава Шведской федерации хоккея Андерс Ларссон высказался против допуска России на турниры, передает SVT Sport.

«В нынешней ситуации мы считаем участие России совершенно немыслимым», — сказал Ларссон.

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Чемпионом мира по хоккею 2026 года стала Финляндия, обыгравшую в финале Швейцарию со счетом 1:0 (ОТ). Третье место заняла сборная Норвегии.

Ранее сборная России сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ.

 
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