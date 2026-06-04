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Сборная России сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ

Сборная России, несмотря на отстранение, сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ
Алексей Даничев/РИА Новости

Сборная России сохранила лидерство в рейтинге Международной федерации хоккея (ИИХФ), несмотря от отстранения от международных турниров.

У России сейчас 5510 очков. На второй строчке расположилась дошедшая до финала последнего чемпионата мира Швейцария (5335 очков), тройку лидеров замыкает Канада (5305 очков).

Чемпионом мира по хоккею 2026 года стала Финляндия, обыгравшую в финале Швейцарию со счетом 1:0 (ОТ).

Международная федерация хоккея (ИИХФ) весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в турнирах под своей эгидой даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Российские хоккеисты не сыграли на чемпионате мира 2025 года и не приняли участия в мировом первенстве 2026 года.

Ранее в Швейцарии прокомментировали поражение в финале ЧМ-2026 от Финляндии.

 
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