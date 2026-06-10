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Российский футболист отреагировал на слухи об интересе к нему из «ПСЖ»

Футболист Кисляк: не знаю об интересе ко мне от «ПСЖ»
Александр Вильф/РИА Новости

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не знает об интересе к нему со стороны французского «ПСЖ», передает РИА Новости.

«Я сейчас в отпуске и хочу отдохнуть. Сейчас такое информационное поле, что вы всё узнаете точно. Много неправдивой информации, вбросов. Про «ПСЖ» ничего не знаю — мне никто не звонил из Парижа», — сказал Кисляк.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Кисляк заявил, что мечтает играть за каталонскую «Барселону».

 
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