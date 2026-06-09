Российский футболист ЦСКА мечтает играть за «Барселону»

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что мечтает выступать за каталонскую «Барселону», передает «Матч ТВ».

«Сейчас мне российский чемпионат ближе. Я болею за «Барселону», она мне очень нравится. Любой мальчик мечтает поиграть за «Барселону», — сказал Кисляк.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что Кисляком интересовались в Италии.