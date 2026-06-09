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Российский футболист ЦСКА мечтает играть за «Барселону»

Игрок ЦСКА Кисляк мечтает выступать за «Барселону»
ПФК ЦСКА

Футболист московского ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что мечтает выступать за каталонскую «Барселону», передает «Матч ТВ».

«Сейчас мне российский чемпионат ближе. Я болею за «Барселону», она мне очень нравится. Любой мальчик мечтает поиграть за «Барселону», — сказал Кисляк.

Кисляк дебютировал за основную команду ЦСКА в 2024 году. В текущем сезоне футболист сыграл в 41 матче за армейцев во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и такое же количество результативных передач.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что Кисляком интересовались в Италии.

 
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