Тренер Тринидада и Тобаго Кинг: мы слишком медленно начали матч с Россией

Главный тренер сборной Тринидада и Тобаго Дерек Кинг объяснил поражение от сборной России в товарищеском матче, отметив, что его подопечные начали встречу слишком медленно, передает сайт Российского футбольного союза.

«Думаю, первые 20 минут мы начали очень медленно. После этого стали верить в себя и поняли, что можем играть со сборной России в футбол и создавать моменты. Да, мы начинали по схеме 3-5-2, а во втором тайме перестроились на 4-3-3», — сказал Кинг.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На седьмой минуте матча счет открыл Мингиян Бевеев. Через восемь минут счет удвоил Александр Сильянов. На 60-й минуте окончательный счет матча установил Алексей Батраков.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России по футболу обыграла Ирак.