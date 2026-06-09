Сборная России по футболу обыграла Ирак

Футболисты России U21 обыграли Ирак U23 в товарищеском матче.

Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил Андрей Ивлев. Он реализовал пенальти на 83-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Эти команды уже встречались 5 июня. Тогда победу одержали российские футболисты.

Встреча, которая состоялась на стадионе «Эмирхан Спорт Центр» в турецком городе Манавгат, завершилась с результатом 4:1. В составе российской команды голами отметились Александр Помалюк, Иван Бобер, Виталий Бондарев, Тимофей Комиссаров и Степан Глотов. Единственный мяч в составе иракской команды забил Хуссейн Фахим.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

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