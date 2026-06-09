Тренер «Реала» покинул клуб

Мадридский «Реал» на своем официальном сайте сообщил о том, что главный тренер команды Альваро Арбелоа покинул клуб.

«Реал» и Альваро Арбелоа достигли соглашения о завершении его работы в качестве главного тренера первой команды. «Реал» навсегда останется домом для Альваро Арбелоа и желает ему и всей его семье всего наилучшего в новом этапе их жизни», — говорится в сообщении.

5 мая появилась информация о том, что у Килиана Мбаппе произошел конфликт с членом тренерского штаба команды. Согласно информации СМИ, инцидент произошел перед матчем с «Бетисом» (1:1), который состоялся 24 апреля. Мбаппе «гневно и оскорбительно» высказался в адрес сотрудника, который зафиксировал у футболиста офсайд в тренировочном матче.

Также сообщалось, что Мбаппе требует, чтобы клуб продал Винисиуса. Журналист Франсуа Галлардо отметил, что к президенту «Реала» Флорентину Пересу уже обратилась с подобной просьбой мать футболиста Мбаппе Файза Ламари. Если Винисиус останется в «Реале», Мбаппе покинет клуб.

Ранее стало известно о новом возможном тренере «Реала».