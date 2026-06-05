Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Спорт

Стало известно о новом возможном тренере «Реала»

Фабрицио Романо сообщил о новом возможном тренере «Реала», это не Моуринью
Reuters

Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме намерен назначить главным тренером команды бывшего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Об этом рассказал итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Энрике Рикельме скоро объявит имя нового тренера, которого он хочет видеть… И, опять же, источники говорят мне, что это должен быть Юрген Клопп. Кандидат Флорентино Переса — Жозе Моуринью, уже официально», — сказал Романо.

Выборы президента мадридского «Реала» состоятся 7 июня. В борьбу за пост вступят два кандидата: нынешний президент клуба Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее Моуринью сообщил, что «Реал» создал ролик с ним с помощью ИИ.

 
Теперь вы знаете
Письмо Зеленского Путину, гибкий график для многодетных и миллионы зараженных комаров. Что нового к утру 5 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!