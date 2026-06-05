Стало известно о новом возможном тренере «Реала»

Фабрицио Романо сообщил о новом возможном тренере «Реала», это не Моуринью

Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме намерен назначить главным тренером команды бывшего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Об этом рассказал итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

«Энрике Рикельме скоро объявит имя нового тренера, которого он хочет видеть… И, опять же, источники говорят мне, что это должен быть Юрген Клопп. Кандидат Флорентино Переса — Жозе Моуринью, уже официально», — сказал Романо.

Выборы президента мадридского «Реала» состоятся 7 июня. В борьбу за пост вступят два кандидата: нынешний президент клуба Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.

Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.

В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.

Ранее Моуринью сообщил, что «Реал» создал ролик с ним с помощью ИИ.