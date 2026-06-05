Стало известно о новом возможном тренере «Реала»

Кандидат на пост президента мадридского «Реала» Энрике Рикельме намерен назначить главным тренером команды бывшего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа. Об этом рассказал итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.
«Энрике Рикельме скоро объявит имя нового тренера, которого он хочет видеть… И, опять же, источники говорят мне, что это должен быть Юрген Клопп. Кандидат Флорентино Переса — Жозе Моуринью, уже официально», — сказал Романо.
Выборы президента мадридского «Реала» состоятся 7 июня. В борьбу за пост вступят два кандидата: нынешний президент клуба Флорентино Перес и испанский бизнесмен Энрике Рикельме.
Моуринью уже работал с «Реалом» с 2010 по 2013 год. За этот период он привел команду к победе в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны. В настоящий момент «Реал» тренирует Альваро Арбелоа, который возглавил команду после отставки Хаби Алонсо.
В текущем сезоне чемпионом Испании досрочно стала «Барселона», «Реал» обеспечил себе второе место.
Ранее Моуринью сообщил, что «Реал» создал ролик с ним с помощью ИИ.