Сборная России разгромила Тринидад и Тобаго

Сборная России по футболу разгромила в товарищеском матче Тринидад и Тобаго.

Встреча завершилась со счетом 3:0.

На седьмой минуте матча счет открыл Мингиян Бевеев. Через восемь минут счет удвоил Александр Сильянов. На 60-й минуте окончательный счет матча установил Алексей Батраков.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сборная России по футболу обыграла Ирак.