Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026

Последняя игра перед отпуском: Россия принимает Тринидад и Тобаго. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия — Тринидад и Тобаго. ОНЛАЙН
Максим Богодвид/РИА Новости

В последнем товарищеском матче в сезоне сборная России в Калининграде принимает Тринидад и Тобаго. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026. Товарищеские матчи
9 июня 2026, 20:00
Россия
7' Бевеев
15' Сильянов
1-й тайм
2 : 0
Тринидад и Тобаго
Стадион «Ростех Арена», Калининград, Россия
Главный судья: Ненад Минакович (Нови-Сад, Сербия)
1-й тайм
7′Бевеев
15′Сильянов
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
45'

Корнер России опасным не вышел.

44'

Алексей Миранчук прошел с мячом в штрафню и пробил.Было опасно, но угловой.

41'

Поддавливает Тринидад и Тобаго.

38'

Сергеев бил из штрафной с острого угла — в сетку с внешней стороны.

35'

Телфер подал штрафной с правого края, но мяч пролетел через штрафную и ушел за лицевую.

33'

Могла быть опасная атака у тринидадцев, но Реон Мур принял чуть далеко от себя и в итоге сфолил.

31'

Борются команды, но в основном в центре поля.

29'

Игра рукой Садулаева остановила атаку сборной России. Интересного сейчас на поле ничего не происходит. Зато дождь закончился.

26'

В потенциально опасной атаке сборной России Бевеев залез в офсайд.

24'

Митрюшкин кулаком на выходе выбил мяч из штрафной после подачи с угла поля.

23'

Тринидад активно и небезынтересно атакует. Прострел слева в штрафную сборной России в прыжке на угловой перевел Садулаев.

20'

Телфер неожиданно протащил мяч через полполя в штрафную, ушел от Морозова на встречном движении и пробил внешней стороной — в сантиметрах от штанги!

19'

Россия продолжает мощно давить позиционно и доминировать на поле.

16'

ГОООООООООООООООЛ! Александр Сильянов — 2:0! Позиционная атака сборной России пришла в штрафную гостей, там случилось пауза, а в итоге начавший атаку и подключившийся в штрафную Сильянов в касание с подбора пробил в дальний угол!

15'

Сборная России довольно уверенно держит мяч.

13'

Небольшое затишье на поле.

10'

Россия заработала штрафной в правом полуфланге, Батраков пробежал, Миранчук мягко закинул через стенку на Кривцова, тот принял мяч в воздухе и пробил в ближний угол — Смит потащил!

8'

ГОООООООООООООООООЛ! Мингиян Бевеев — 1:0! Россияне подали угловой, проиграли борьбу в воздухе, но Бевеев пробил с подбора в ближний угол низом по мокрому газону. Смит дотянулся в прыжке, но не отбил.

7'

Сергеев бил в упор почти с линии штрафной, но Смит потащил в прыжке лицом! Правда, Иван мог отдать налево на пустые Бевееву...

6'

Алексей Миранчук подал угловой, но тринидадцы отбились, переиграв в воздухе Лечи Садулаева.

5'

Алексей Миранчук получил от Батракова мяч на правой стороне штрафной, сделал пас в центр под удар в касание Сергееву — успел Смит сложиться и потащить в прыжке.

4'

Бевеев хотел закинуть мяч из аута в штрафную гостей, но скользкий под ливнем мяч выскользнул из рук защитника, и арбитр посчитал это неправильным вводом, отдав аут Тринидаду и Тобаго.

2'

Потенциально опасная атака сборной России левым флангом. Кривцов пробежал с мячом на хорошей скорости, вошел сбоку в штрафную и пытался отдать пас под удар, но вышло неточно.

1'

Поеееехали! Матч начался.

19:55

А вот стартовый состав сборной Тринидада и Тобаго:

Смит, Рэймонд, Д. Гарсия, Херберт, Пун-Анджерон, Филлипс, Рамперсад, Хан, Мур, Телфер, Томас.

19:50

Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:

Митрюшкин, Бевеев, Морозов, Сильянов, Вахания, Кривцов, Обляков, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Садулаев.

19:45

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В последнем товарищеском матче в сезоне сборная России в Калининграде принимает Тринидад и Тобаго. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Champ text

 
Теперь вы знаете
Названы 7 навыков, которых не хватает выпускникам на старте карьеры
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!