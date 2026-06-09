Последняя игра перед отпуском: Россия принимает Тринидад и Тобаго. LIVE

Корнер России опасным не вышел.
Алексей Миранчук прошел с мячом в штрафню и пробил.Было опасно, но угловой.
Поддавливает Тринидад и Тобаго.
Сергеев бил из штрафной с острого угла — в сетку с внешней стороны.
Телфер подал штрафной с правого края, но мяч пролетел через штрафную и ушел за лицевую.
Могла быть опасная атака у тринидадцев, но Реон Мур принял чуть далеко от себя и в итоге сфолил.
Борются команды, но в основном в центре поля.
Игра рукой Садулаева остановила атаку сборной России. Интересного сейчас на поле ничего не происходит. Зато дождь закончился.
В потенциально опасной атаке сборной России Бевеев залез в офсайд.
Митрюшкин кулаком на выходе выбил мяч из штрафной после подачи с угла поля.
Тринидад активно и небезынтересно атакует. Прострел слева в штрафную сборной России в прыжке на угловой перевел Садулаев.
Телфер неожиданно протащил мяч через полполя в штрафную, ушел от Морозова на встречном движении и пробил внешней стороной — в сантиметрах от штанги!
Россия продолжает мощно давить позиционно и доминировать на поле.
ГОООООООООООООООЛ! Александр Сильянов — 2:0! Позиционная атака сборной России пришла в штрафную гостей, там случилось пауза, а в итоге начавший атаку и подключившийся в штрафную Сильянов в касание с подбора пробил в дальний угол!
Сборная России довольно уверенно держит мяч.
Небольшое затишье на поле.
Россия заработала штрафной в правом полуфланге, Батраков пробежал, Миранчук мягко закинул через стенку на Кривцова, тот принял мяч в воздухе и пробил в ближний угол — Смит потащил!
ГОООООООООООООООООЛ! Мингиян Бевеев — 1:0! Россияне подали угловой, проиграли борьбу в воздухе, но Бевеев пробил с подбора в ближний угол низом по мокрому газону. Смит дотянулся в прыжке, но не отбил.
Сергеев бил в упор почти с линии штрафной, но Смит потащил в прыжке лицом! Правда, Иван мог отдать налево на пустые Бевееву...
Алексей Миранчук подал угловой, но тринидадцы отбились, переиграв в воздухе Лечи Садулаева.
Алексей Миранчук получил от Батракова мяч на правой стороне штрафной, сделал пас в центр под удар в касание Сергееву — успел Смит сложиться и потащить в прыжке.
Бевеев хотел закинуть мяч из аута в штрафную гостей, но скользкий под ливнем мяч выскользнул из рук защитника, и арбитр посчитал это неправильным вводом, отдав аут Тринидаду и Тобаго.
Потенциально опасная атака сборной России левым флангом. Кривцов пробежал с мячом на хорошей скорости, вошел сбоку в штрафную и пытался отдать пас под удар, но вышло неточно.
Поеееехали! Матч начался.
А вот стартовый состав сборной Тринидада и Тобаго:
Смит, Рэймонд, Д. Гарсия, Херберт, Пун-Анджерон, Филлипс, Рамперсад, Хан, Мур, Телфер, Томас.
Вот кого с первых минут выставил главный тренер сборной России Валерий Карпин:
Митрюшкин, Бевеев, Морозов, Сильянов, Вахания, Кривцов, Обляков, Батраков, Ал. Миранчук, Сергеев, Садулаев.
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В последнем товарищеском матче в сезоне сборная России в Калининграде принимает Тринидад и Тобаго. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.