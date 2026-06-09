Лучшего арбитра Африки не пустили в США на чемпионат мира

Лучшего футбольного судью Африки Артана не пустили в США на чемпионат мира

Лучший арбитр Африки-2025 Омар Артан из Сомали рассказал, что его не пустили в США для работы на чемпионате мира, передает The Athletic.

Артан рассказал, что опрос иммиграционных служб по прилете в США длился более 11 часов, но его не пустили в страну. Артан утверждает, что ему не объяснили причину отказа во въезде.

«Я очень, очень разочарован. Я всего лишь судья, который пытается осуществить свою мечту, самую большую мечту в моей жизни, – поехать на чемпионат мира», — сказал Артан.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее в сборной Сенегала пожаловались на досмотр в США.