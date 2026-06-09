«В России такого не было»: в сборной Сенегала пожаловались на досмотр в США

В Федерации футбола Сенегала пожаловались на досмотр по прибытии в США на чемпионат мира, передает Sport24.

«Каждый футболист и член делегации проходил досмотр индивидуально. Конечно, мы впервые сталкиваемся с подобными условиями. В частности, во время чемпионата мира 2018 года в России такого жёсткого контроля и столь детального индивидуального досмотра игроков не было», — сказали в Федерации футбола Сенегала.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее ветеран сборной России назвал фаворита чемпионата мира.