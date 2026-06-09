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Выборы в Армении — 2026

Повторить разгром: российская молодежка играет с олимпийской сборной Ирака. LIVE

Футбол. Товарищеский матч. Россия (U-21) — Ирак (U-23). ОНЛАЙН
Молодёжная сборная России по футболу/VK

В повторном товарищеском матче в турецком Манавгате молодежная сборная России (U-21) играет с олимпийской командой Ирака (U-23). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Товарищеские матчи U21 — 2026.
9 июня 2026, 17:30
Россия U21
1-й тайм
0 : 0
Ирак U23
Стадион «Эмирхан Спорт Центр», Манавгат, Турция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
Автообновление
7'

Угловой закончился еще одним ударом в створ, но Саджид снова поймал в прыжке.

6'

Дальний удар Окишора — Саджид потащил в прыжке.

5'

Сборная России заработала и разыграла угловой, но после «веерной» атаки заброс в штрафную оказался безадресным.

3'

Опасная проникающая передача на Глотова, который получил мяч в штрафной лицом к воротам и был перед голкипером, но упал. Показалось, что его потянули за майку, но арбитр не увидел там нарушения.

2'

Тереховский длинной передачей закинул мяч на чужую половину поля, правда, там российская молодежка сфолила в атаке.

1'

Поеееехали! Матч начался.

17:25

А вот стартовый состав олимпийской сборной Ирака от Эмада Мохаммеда:

Саджид, Рашид, Фахим, Мусса, Камилов, Заер, Мохалад, Дахель, Халаф, Дхейа, Файсал.

17:20

Вот кого с первых минут выставил главный тренер молодежной сборной России Иван Шабаров:

Тереховский, Плотников, Бабакин, Данилов, Жуков, Гуренко, Морозов, Бондарев, Окишор, Глотов, Комиссаров.

17:15

Здравствуйте, уважаемые болельщики! В турецком Манавгате на поле «Эмирхан Спорт Центра» свою вторую за несколько дней встречу проводят молодежная сборная России (U-21) и олимпийская сборная Ирака (U-23). «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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