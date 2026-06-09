Бывший президент «Спартака» рассказал, кому будет симпатизировать на чемпионата мира

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что будет симпатизировать Аргентине на чемпионате мира 2026 года, передает «Чемпионат».

«Сейчас не особо правильно болеть за европейские сборные на чемпионате мира. Буду симпатизировать Аргентине. В этом споре латиноамериканских команд — Бразилии и Аргентины — я всегда на стороне бело-голубых», — сказал Червиченко.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

Предстоящий ЧМ станет первым, в котором сыграют сразу 48 сборных. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на чемпионат мира может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее иранская сборная начала переговоры с Международной федерацией футбола (ФИФА) по поводу переноса своих матчей из Соединенных Штатов в Мексику. Договориться об этом не удалось, однако базироваться иранская команда будет именно в Мексике.

Ранее сборная Узбекистана подверглась досмотру с собаками после прибытия в США.