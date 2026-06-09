Сборная Узбекистана подверглась досмотру с собаками после прибытия в США

Сборную Узбекистана с собаками досматривали перед матчем с Нидерландами в США

Футболисты сборной Узбекистана прошли строгий досмотр по прибытии в Нью-Йорк. Об этом сообщает журналист ESPN Луис Карлос Ларго в социальной сети X.

Полиция проводила досмотр с использованием служебных собак и металлодетекторов, когда узбекская делегация выходила из автобуса перед встречей. Как указывает Ларго, это привлекло внимание в социальных сетях из-за строгости протокола безопасности.

8 июня узбекские футболисты проиграли в товарищеском матче сборной Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол в матче оформил нидерландец Коди Гакпо, который реализовал пенальти на 32-й минуте. На 90+2 минуте Игорь Сергеев сравнял счет. Уже на 8-й компенсированной ко второму тайму минуте Гакпо оформил дубль, вновь реализовав пенальти.

Нидерланды доигрывали матч в меньшинстве, когда на 87-й минуте прямую красную карточку получил Гус Тиль. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Обе команды отправятся на чемпионат мира. Сборная Нидерландов сыграет в одной группе с Японией, Тунисом и Швецией. Узбекистан, который впервые сыграет на мундиале, встретится с Португалией, Колумбией и ДР Конго.

Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла национальную команду Франции.

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