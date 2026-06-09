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Выборы в Армении — 2026
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Стало известно, может ли Месси играть за Аргентину после травмы

В сборной Аргентины заявили, что Месси сыграет в матче против Исландии
REUTERS/Agustin Marcarian

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сыграет в товарищеском матче с национальной командой Исландии после своей травмы. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер аргентинских футболистов Лионель Скалони.

«Да, он будет играть. Честно, не знаю, сколько минут, мне еще нужно поговорить с ним на сегодняшней тренировке. Посмотрим, чтобы не рисковать. Мы примем решение, но в принципе у него будут игровые минуты», — указал он.

В матче MLS против «Филадельфии Юнион» Месси был заменен на 73-й минуте встречи при счете 4:4 и сразу же ушел в подтрибунное помещение, держась за заднюю поверхность левого бедра. Он пропустил товарищеский матч сборной Аргентины с Гондурасом.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Месси является воспитанником каталонской «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки, восемь раз аргентинец становился обладателем «Золотого мяча».

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