«Им нужны быстрые игроки»: «Крылья Советов» не интересуются Дзюбой

Журналист Карпов сообщил, что «Крылья Советов» не будут подписывать Дзюбу

Самарские «Крылья Советов» не собираются подписывать российского нападающего Артема Дзюбу. Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист и инсайдер Иван Карпов.

«Дзюба не интересен «Крыльям». «Крылья» играют в другой футбол, где нужны быстрые игроки. Пара таких должна скоро появиться в команде Булатова», — указал он.

Информация про интерес самарского клуба к Дзюбе появилась 8 июня.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее в «Крыльях Советов» ответили на слухи про интерес к Дзюбе.