Муж Трусовой Игнатов ушел от Плющенко к Тутберидзе

Российский фигурист Макар Игнатов в своем Telegram-канале сообщил, что ушел из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в тренерскую группу Этери Тутберидзе.

«В первую очередь хочется поблагодарить Евгения Викторовича, Яну Александровну и всю их большую команду за эти два года с вами! <...> Для меня это новый и очень интересный этап жизни и карьеры, посмотрим куда это приведет. До встречи в новом сезоне, всем добра», — указал он.

Игнатов женат на фигуристке Александре Трусовой, которая зимой 2026 года возобновила карьеру и вернулась в группу Тутберидзе. Игнатов воспитывают сына Михаила, который родился в начале августа 2025 года.

Игнатов — серебряный призер чемпионата России (2021), бронзовый призер этапа Гран-при Rostelecom Cup (2019), двукратный победитель Финала Кубка России (2020, 2022) и этапа международной серии челленджер Nebelhorn Trophy (2019). Он — первый российский фигурист, исполнивший четыре четверных прыжка в одной программе. Фигурист не сумел войти в состав сборной России на сезон-2026/27.

Ранее появилась информация, что ведущая ученица Тутберидзе рискует пропустить часть сезона из-за травмы.