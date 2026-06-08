«Безобразие»: Аленичев заявил, что на «Зенит» невозможно смотреть

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Дмитрий Аленичев в видео на YouTube-канале «100% Мяса» подверг критике петербургский «Зенит», заявив, что на его игру невозможно смотреть.

«Зенит» смотреть просто невозможно. Это я могу сказать даже публично. Учитывая такой сумасшедший подбор футболистов, и играть вот так… ну, безобразие. Не побоюсь этого слова», — подчеркнул он.

В матче 30-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счетом 1:0 и завоевал чемпионский титул. Единственный гол был забит на 14-й минуте: нападающий «Зенита» Александр Соболев реализовал пенальти. На 10-й минуте желтую карточку за споры с арбитром получил Мохаммад Мохеби («Ростов»). На 12-й минуте после просмотра VAR Карасев назначил пенальти и показал желтую карточку Алексею Миронову («Ростов») за удар по лицу Педро.

Благодаря этой победе «Зенит» набрал 68 очков и стал 11-кратным чемпионом России. В параллельном матче «Краснодар» одержал победу над «Оренбургом» и завоевал серебро чемпионата страны. В матче за Суперкубок «Зенит» сыграет с московским «Спартаком».

Ранее «Зенит» назвал имя лучшего футболиста клуба в прошедшем сезоне.