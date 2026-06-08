«Еще не так плох»: в «Крыльях Советов» ответили на слухи про интерес к Дзюбе

В «Крыльях Советов» ничего не слышали об интересе клуба к Дзюбе

Член совета директоров «Крыльев Советов» Нериус Бараса признался, что ничего не слышал об интересе самарского клуба к нападающему Артему Дзюбе. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Не помешал бы он команде? С его приходом, думаю, прибавилось бы зрителей на стадионе и увеличилась бы медийность клуба. Да и Артем еще не так плох. Но от меня ничего не зависит, поэтому лучше про Дзюбу спросить главного тренера команды», — указал он.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее Дзюба рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026 года.