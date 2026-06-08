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Назван клуб РПЛ, где может продолжить карьеру Дзюба

Mash на спорте: Дзюба может стать игроком «Крыльев Советов»
ФК «Акрон» Тольятти

Российский нападающий Артем Дзюба, который находится в статусе свободного агента, может пополнить состав самарских «Крыльев Советов». Об этом пишет Telegram-канал «Mash на спорте».

Согласно опубликованной информации, руководство команды хочет заключить контракт с форвардом, несмотря на имеющееся финансовые трудности. В клубе хотят усилить зону атаки, поскольку действующие игроки команды не справляются.

Дзюба является рекордсменом по числу забитых мячей в истории российского футбола и лучшим бомбардиром сборной России. Свою карьеру он начал в московском «Спартаке», после чего сменил еще ряд клубов: защищал цвета «Томи», «Ростова», тульского «Арсенала», московского «Локомотива» и турецкого «Адана Демиспора». Наибольших успехов добился в петербургском «Зените», где четырежды становился чемпионом России, дважды выигрывал Кубок страны и четыре раза Суперкубок.

Дзюба выступал за тольяттинский «Акрон» с сентября 2024 года и покинул его в мае 2026 года. В 49 матчах во всех турнирах 37-летний нападающий забил 18 голов и отдал 12 голевых передач. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2026 года. Он является лучшим бомбардиром в истории клуба. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет €1,2 млн.

Ранее Дзюба рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира 2026 года.

 
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