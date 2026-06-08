Глава ФТР допустил попадание Андреевой в тройку мирового рейтинга

Тарпищев: Андреевой к концу года по силам войти в тройку рейтинга WTA

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что теннисистке Мирре Андреевой по силам к концу сезона пробиться в тройку мирового рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Его слова приводит РИА Новости.

«Мирре Андреевой к концу сезона по силам быть в тройке мирового рейтинга. В этом плане у нее все идет нормально, а с позиции достижения результатов надо подходить аккуратно, потому что любые перегрузки — это ход назад. И в этом плане существуют большие требования к восстановлению», — сказал Тарпищев.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA.