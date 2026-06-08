Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA

19-летняя Андреева стала первой ракеткой мира после победы на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева заняла первое место в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA) после победы в финале Открытого чемпионата Франции.

В финальном матче «Ролан Гаррос» Андреева обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску и впервые в карьере выиграла турнир серии «Большого шлема». Встреча продолжалась 1 час 23 минуты и завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.

Перед началом «Ролан Гаррос» 19-летняя россиянка находилась на пятой строчке. Ее соперница Хвалиньска взлетела с 131-го на 14-е место.

Россиянка Диана Шнайдер, дошедшая до полуфинала, поднялась на 11 позиций и располагается на 12-м месте. На втором месте в гонке идет первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко, на третьем — представляющая Казахстан Елена Рыбакина.

Андреева ранее выходила в полуфинал турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и дважды в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); она — победительница шести турниров WTA (из них четыре в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.

Ранее Даниил Медведев сохранил восьмое место в рейтинге ATP.