Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Спорт

«Через два дня будет ясность»: глава «Урала» о возможном назначении Юрана

В «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера
Владимир Федоренко/РИА Новости

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что официальное решение о назначении главного тренера команды будет объявлено в течение двух дней, передает «Матч ТВ».

«Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Мы со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал Иванов.

8 июня Юран покинул «СКА-Хабаровск», который возглавлял всего две недели, после чего его кандидатуру связали с назначением в «Урал». Также в числе возможных претендентов назывался Ролан Гусев, который в мае оставил пост главного тренера московского «Динамо».

Юран дважды тренировал «Химки»: в 2008 году сохранил клуб в Премьер-лиге, а в 2020-м завоевал путевку в высший дивизион и серебро Кубка России. Также Юран выводил в Премьер-лигу ярославский «Шинник» — в 2007 году.

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко в 34 турах. Однако в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) дважды уступил махачкалинскому «Динамо».

Ранее в «Ювентусе» отреагировали на новость об интересе к российскому вратарю.

 
Теперь вы знаете
Сахар «скачет» от нервов? Как на самом деле связаны стресс и диабет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!