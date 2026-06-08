«Через два дня будет ясность»: глава «Урала» о возможном назначении Юрана

В «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера

Президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов заявил, что официальное решение о назначении главного тренера команды будет объявлено в течение двух дней, передает «Матч ТВ».

«Когда будет официальное решение, мы объявим. На всех своих ресурсах дадим это. Пока никакой информации нет. Мы со всеми ведем переговоры. Дня через два будет какая‑то ясность», — сказал Иванов.

8 июня Юран покинул «СКА-Хабаровск», который возглавлял всего две недели, после чего его кандидатуру связали с назначением в «Урал». Также в числе возможных претендентов назывался Ролан Гусев, который в мае оставил пост главного тренера московского «Динамо».

Юран дважды тренировал «Химки»: в 2008 году сохранил клуб в Премьер-лиге, а в 2020-м завоевал путевку в высший дивизион и серебро Кубка России. Также Юран выводил в Премьер-лигу ярославский «Шинник» — в 2007 году.

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко в 34 турах. Однако в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) дважды уступил махачкалинскому «Динамо».

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