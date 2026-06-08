«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Юрана с поста главного тренера

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Юрана спустя две недели после назначения

«СКА-Хабаровск» объявил об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера, передает пресс-служба клуба.

«Попечительский совет «СКА-Хабаровск» отнесся с уважением и пониманием к просьбе Сергея Николаевича и принял решение ее удовлетворить», — сказано в сообщении клуба.

25 мая Юран возглавил команду, подписав годичный контракт. Причиной скорого ухода стали личные семейные обстоятельства, по которым специалист обратился к руководству с просьбой освободить его от должности.

Новым главным тренером назначен Михаил Семенов, который руководил командой в трех заключительных матчах прошедшего сезона и вошел в тренерский штаб в январе 2026 года.

Юран уже возглавлял «СКА-Хабаровск» с 2020 по 2022 год. В следующем сезоне команда выступит в Первой лиге. В 2022 году он покинул Хабаровск после того, как не смог вывести команду в РПЛ по итогам стыковых матчей.

29 октября 2025 года Юран был уволен из турецкого «Серик Беледиеспор» после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

Ранее в «Ювентусе» отреагировали на новость об интересе к российскому вратарю.