Юран близок к назначению в «Урал» после ухода из «СКА-Хабаровска»

Российский футбольный тренер Сергей Юран стал близок к назначению в екатеринбургский «Урал». Об этом сообщил журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

8 июня Юран покинул «СКА-Хабаровск», который возглавлял всего две недели. Причиной ухода стало невыполнение руководством клуба договоренностей по увеличению бюджета на трансферы и зарплаты новичков.

По итогам прошедшего сезона «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко в 34 турах. Однако в переходных матчах за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ) дважды уступил махачкалинскому «Динамо».

Юран дважды тренировал «Химки»: в 2008 году сохранил клуб в Премьер-лиге, а в 2020-м завоевал путевку в высший дивизион и серебро Кубка России. Также Юран выводил в Премьер-лигу ярославский «Шинник» — в 2007 году.

29 октября 2025 года Юран был уволен из турецкого «Серик Беледиеспор» после 11 сыгранных туров, в которых клуб набрал 13 очков и занял 13-е место во втором дивизионе Турции. 50% акций клуба принадлежали Туфану Садыгову.

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