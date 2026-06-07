Рудковская упала в обморок в гримерке Билана на премии «МУЗ-ТВ»

Рудковская рассказал, что упала в обморок в гримерке Билана на премии «МУЗ-ТВ»

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, что упала в обморок во время премии «МУЗ-ТВ». Ее слова приводит News.ru.

Все произошло 6 июня. По словам самой Рудковской, ей стало плохо из-за духоты в гримерке Димы Билана, куда она зашла незадолго до выхода певца на сцену.

«Нет, не от счастья, душно очень было. Так что Дима словил меня, а так, вот, еще и руку разбила. Несильно, но кровь была», — поделилась она.

Рудковская и Плющенко женаты с 2009 года, вместе растят сыновей Александра (Гном Гномыча) и Арсения, а также развивают ледовый бизнес и собственную академию фигурного катания — «Ангелы Плющенко». В 2008 году Плющенко-старший принял участие в номере Билана на Евровидении, а в 2026 году его сын — Плющенко-младший — выступил с Биланом на премии РУ.ТВ с похожим номером.

21 мая в СМИ появилась информация о смене Александром Плющенко спортивного гражданства. Фигурист будет представлять Азербайджан на протяжении пяти лет. Сама Рудковская подтвердила, что у ее сына есть паспорт Азербайджана.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что не верит в возвращение российских фигуристов.