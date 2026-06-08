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Президент Федерации хоккея Москвы попал в базу «Миротворца»

Президента Федерации хоккея Москвы Николишина включили в базу «Миротворца»
Владимир Федоренко/РИА Новости

Бронзового призера Олимпийских игр 2002 года, чемпиона мира по хоккею 1993 года Андрея Николишина включили в базу данных украинского ресурса «Миротворец». Это следует из данных на сайте ресурса.

Также в базу внесли спортивного директора хоккейного клуба ЦСКА Дениса Денисова. Этих мужчин обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в поддержке специальной военной операции.

Николишину 53 года, он занимает должность президента Федерации хоккея Москвы. Карьеру хоккеиста он завершил в киевском «Соколе», за который выступал в сезоне-2011/12. В России Николишин выступал за московские «Динамо» и ЦСКА, тольяттинскую «Ладу», омский «Авангард», петербургский СКА и челябинский «Трактор». В Национальной хоккейной лиге он играл за «Вашингтон», «Чикаго» и «Колорадо».

До этого российские спортсмены, в том числе теннисисты, футболисты и баскетболисты, попали в базу скандально известного украинского сайта «Миротворец». На ресурсе опубликовали персональные данные теннисистки и призера Олимпийских игр Надежды Петровой, футболиста Дениса Глушакова и баскетболиста, чемпиона Европы Сергея Мони. Кроме того, в базу попали гендиректор Единой лиги ВТБ по баскетболу Илона Корстин, хоккеист Сергей Коньков и вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Гуськов.

Ранее Дзюбу внесли в базу «Миротворца».

 
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