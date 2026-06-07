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Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча с Украиной

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча
Reuters

Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен схватился за сердце и потерял сознание во время товарищеского матча с Украиной.

Игрок выступает с кардиостимулятором после того, как потерял сознание во время игры на Евро-2020 с Финляндией. Тогда футболист пережил остановку сердца. Ему запретили играть в итальянской Серии А, ему пришлось покинуть миланский «Интер». На тот момент являлся игроком миланского «Интера», но согласно правилам Италии он не может играть в футбол в профессиональной лиги из-за кардиостимулятора. В итоге, контракт был расторгнут.

1 декабря 2025 года чешские полицейские спасли футбольного болельщика, голова которого застряла в зазоре между поездом и платформой на железнодорожном вокзале. Патруль обнаружил мужчину без сознания в опасном положении, после чего смог его освободить. На платформе пострадавший пришел в себя. Причиной стало сильное алкогольное опьянение.

Ранее в «Ростове» рассказали о состоянии вратаря, потерявшего сознание в матче РПЛ.

 
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