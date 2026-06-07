Депутат Свищев о бане России от УЕФА: есть мощное сообщество стран, заболевших русофобией

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на отстранение российских клубов и сборной от турниров Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заявив, что есть мощное сообщество стран, заболевших русофобией, передает «Чемпионат».

«Достаточно мощное сообщество определенных стран, которые заболели русофобией. Они контролируют в том числе основных спонсоров, поэтому на сегодняшний день маловероятно, что нас вернут», — сказал Свищев.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой Международной федерации футбола и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее сообщалось, что российские клубы не выступят в еврокубках в следующем сезоне.