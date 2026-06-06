Российские клубы не выступят в еврокубках в следующем сезоне

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально подтвердил отсутствие российских клубов в еврокубковых турнирах следующего сезона. Соответствующая информация приводится в документах, которые есть в распоряжении «Матч ТВ»,

Согласно рейтингу УЕФА, Россия с коэффициентом 22,632 заняла 28-е место и могла претендовать на четыре квоты: одну в квалификации Лиги чемпионов, две в Лиге Европы и одну в Лиге конференций. Все эти места перераспределены в пользу других ассоциаций.

Российские клубы и сборные отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. 2 февраля 2026 года глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос о возвращении российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска россиян из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Ранее Сборная России проиграла Египту в товарищеском матче.